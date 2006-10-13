Ибрагимова Регина Рашитовна
Цель
Помощник руководителя, переводчик.
Личные данные
Адрес: Кипр, г. Ларнака, пос. Ороклини
Мобильный телефон: +35796769598
Email: [email protected], [email protected]
Дата рождения: 06.05.1983
Опыт работы
13.10.2006 – 13.03.2010 – Генеральное консульство Греции в Новороссийске (личный секретарь – переводчик, сотрудник отдела юридической поддержки населения)
10.2004 – 11.2004 – Фонд «Черноморский Центр Эллинизма» (секретарь- помощник руководителя)
09.2003 – 08.2004 – Средняя шк. № 8 г. Новороссийска (преподаватель новогреческого языка)
Образование
4.02.2010 – 31.06.2010 – Программа повышения квалификации для преподавателей греческого языка при Педагогическом Институте Кипра, в Никосии. По окончанию получила Диплом с отличием.
10.2006 – н. в. – Кубанский Государственный Университет (факультет РГФ)
06.2007 – Сертификат о знании новогреческого языка и культуры (Степени Д – наивысшей) с отличием.
2000 – Частная гимназия № 1 г. Новороссийска
Знание языков
Русский язык - родной, английский язык – разговорный уровень, деловая лексика, греческий язык – уровень носителя.
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
Владею пакетом программ “Microsoft Office” (в том числе на англ. и греческом яз.), электронной почтой. Имею опыт работы с офисной техникой (ксерокс, факс, сканер).
Личностные качества
Пунктуальна, имею склонность к иностранным языкам (при необходимости готова выучить новый), исполнительна, ответсвенна, заинтересована в карьерном росте.