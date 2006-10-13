Переводы с/на греческий

Ибрагимова Регина Рашитовна

Цель

Помощник руководителя, переводчик.

Личные данные

Адрес: Кипр, г. Ларнака, пос. Ороклини

Мобильный телефон: +35796769598

Email: [email protected], [email protected]

Дата рождения: 06.05.1983

Опыт работы

13.10.2006 – 13.03.2010 – Генеральное консульство Греции в Новороссийске (личный секретарь – переводчик, сотрудник отдела юридической поддержки населения)

10.2004 – 11.2004 – Фонд «Черноморский Центр Эллинизма» (секретарь- помощник руководителя)

09.2003 – 08.2004 – Средняя шк. № 8 г. Новороссийска (преподаватель новогреческого языка)

Образование

4.02.2010 – 31.06.2010 – Программа повышения квалификации для преподавателей греческого языка при Педагогическом Институте Кипра, в Никосии. По окончанию получила Диплом с отличием.

10.2006 – н. в. – Кубанский Государственный Университет (факультет РГФ)

06.2007 – Сертификат о знании новогреческого языка и культуры (Степени Д – наивысшей) с отличием.

2000 – Частная гимназия № 1 г. Новороссийска

Знание языков

Русский язык - родной, английский язык – разговорный уровень, деловая лексика, греческий язык – уровень носителя.

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

Владею пакетом программ “Microsoft Office” (в том числе на англ. и греческом яз.), электронной почтой. Имею опыт работы с офисной техникой (ксерокс, факс, сканер).

Личностные качества

Пунктуальна, имею склонность к иностранным языкам (при необходимости готова выучить новый), исполнительна, ответсвенна, заинтересована в карьерном росте.