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Отзывы заказчиков
$84
10 баллов
15 лет назад
CSSJoomlaPHP
Несмотря на не подробное тз, спокойно разобрался и все сделал. Будем сотрудничать. Хороший специалист и человек!
Ответный отзыв
Работать с Андреем мне понравилось. У меня только положительные впечатления от сотрудничества. Доброжелательность, приветливость, четкость, взаимопонимание, обязательность - вот качества Андрея.
$1
10 баллов
16 лет назад
Java
Очень оперативно откликнулся и помог. Нареканий нет. Высший балл.
$1
10 баллов
16 лет назад
PHP
Задание сделал быстро, в оговоренный, причем сжатый, срок. Претензий нет, ставлю высший балл. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Работать вместе с Олегом над задачей было интересно. Оперативно и профессионально решались вопросы касающиеся не только тех. задания но и тестирования скрипта. У меня остались только приятные впечатления от сотрудничества.
$1
10 баллов
16 лет назад
Великолепная и профессиональная работа Алексея. Оперативность, понимание сути и выработка встречных предложений только улучшило решение задачи. Исполнитель постоянно поддерживает личный контакт на профессиональном уровне. Высший балл.
Веб-программирование
3 отзыва
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга