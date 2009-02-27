greenproxy

Алексей greenproxy

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Gastorr
Андрей 
53 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$84
10 баллов
15 лет назад
Изменения в компонентах джумла (joomla)
CSSJoomlaPHP
Несмотря на не подробное тз, спокойно разобрался и все сделал. Будем сотрудничать. Хороший специалист и человек!
Работать с Андреем мне понравилось. У меня только положительные впечатления от сотрудничества. Доброжелательность, приветливость, четкость, взаимопонимание, обязательность - вот качества Андрея.
Ответный отзыв
rw4lll
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Java демонстрационная клиент-сервер биржа
Java
Очень оперативно откликнулся и помог. Нареканий нет. Высший балл.
shootin
Олег 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Простенький скрипт на ASP.
PHP
Задание сделал быстро, в оговоренный, причем сжатый, срок. Претензий нет, ставлю высший балл. Очень рекомендую.
Работать вместе с Олегом над задачей было интересно. Оперативно и профессионально решались вопросы касающиеся не только тех. задания но и тестирования скрипта. У меня остались только приятные впечатления от сотрудничества.
Ответный отзыв
dimpro
Media 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
22 отзыва(-5)
$1
10 баллов
16 лет назад
Требуется откорректировать файл .htaccess, php.ini
Великолепная и профессиональная работа Алексея. Оперативность, понимание сути и выработка встречных предложений только улучшило решение задачи. Исполнитель постоянно поддерживает личный контакт на профессиональном уровне. Высший балл.
Веб-программирование
3 отзыва
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга