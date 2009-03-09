$50
Есть простой скрипт на PHP. Нужен такой же скрипт на ASP. Краткое описание - скрипт обрабатывает данные, получаемые от multipart-формы. USD 15.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
16 лет назад
Опыт работы около 8 лет (с 2001 года).
Профессиональная разработка Flash и Flex контента любой сложности и замысловатости.
Разработка и создание дизайна интернет-сайтов и оффлайн-продуктов.
Создание мультимедиа-презентаций.
Проведение фоторабот профессионального уровня.
Создание виртуальных туров.
Креативный подход ко всему (в рамках задания).
Есть простой скрипт на PHP. Нужен такой же скрипт на ASP. Краткое описание - скрипт обрабатывает данные, получаемые от multipart-формы. USD 15.