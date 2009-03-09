shootin

Олег shootin

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Flash/Flex разработчик, опыт работы 8 лет

Опыт работы около 8 лет (с 2001 года).

Профессиональная разработка Flash и Flex контента любой сложности и замысловатости.

Разработка и создание дизайна интернет-сайтов и оффлайн-продуктов.

Создание мультимедиа-презентаций.

Проведение фоторабот профессионального уровня.

Создание виртуальных туров.

Креативный подход ко всему (в рамках задания).

Отзывы фрилансеров

greenproxy
Алексей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Простенький скрипт на ASP.
PHP
Работать вместе с Олегом над задачей было интересно. Оперативно и профессионально решались вопросы касающиеся не только тех. задания но и тестирования скрипта. У меня остались только приятные впечатления от сотрудничества.
Задание сделал быстро, в оговоренный, причем сжатый, срок. Претензий нет, ставлю высший балл. Очень рекомендую.
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