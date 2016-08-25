greg_riabinin

Добрый день, Артемий! Необходимо перевести текст с русского на английский. Текст продающий, рассчитан на американскую аудиторию, поэтому ими должен восприниматься легко и непринужденно.
Переводы1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Добрый день, Артемий! Необходимо перевести текст с русского на английский. Текст продающий, рассчитан на американскую аудиторию, поэтому ими должен восприниматься легко и непринужденно.
Добрый день, Владимир. Вас порекомендовали как хорошего специалиста по разработке лого. Необходимо разработать лого на упаковку. Размеры нанесения 2.4 х 2.4 см. Логотип должен быть одноцветным. Жду от вас ответа. ...