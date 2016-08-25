greg_riabinin

Григорий Рябинин greg_riabinin

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод продающего текста

    Добрый день, Артемий! Необходимо перевести текст с русского на английский. Текст продающий, рассчитан на американскую аудиторию, поэтому ими должен восприниматься легко и непринужденно.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Лого на упаковку

    Добрый день, Владимир. Вас порекомендовали как хорошего специалиста по разработке лого. Необходимо разработать лого на упаковку. Размеры нанесения 2.4 х 2.4 см. Логотип должен быть одноцветным. Жду от вас ответа. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Перевод продающего текста
Было приятно сотрудничать. Рекомендую!
Артемий зарекомендовал себя как ответственный и коммуникабельный исполнитель. Все было сделано быстро и качественно! 5 из 5
Ответный отзыв
tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
$44
10 баллов
9 лет назад
Лого на упаковку
Отлично сработались! Всё на высшем уровне. Рекомендую как ответственного заказчика!
Сработали на отлично! Выслушав все вводные, Владимир сразу приступил к работе. Через пару часов уже были готовы первые варианты. Добавив еще пару пожеланий на следующий день получил окончательный вариант. Спасибо!
Ответный отзыв