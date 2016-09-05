Перевод продающего текста

ПереводыЗавершен1 заявка135 просмотров
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Добрый день, Артемий!

Необходимо перевести текст с русского на английский. Текст продающий, рассчитан на американскую аудиторию, поэтому ими должен восприниматься легко и непринужденно.

7 лет назад
greg_riabinin
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$50
1 день
Артемий зарекомендовал себя как ответственный и коммуникабельный исполнитель. Все было сделано быстро и качественно! 5 из 5
Было приятно сотрудничать. Рекомендую!
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