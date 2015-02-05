gritsaeva

Ольга gritsaeva

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка и программирование одностраничного сайта

    Требуется выполнить верстку и программирование лендинга по готовому дизайну с выкладкой на хостинг. Техническое задание предоставляется дополнительно. Прошу указать сроки и цену. Оплата по Безопасной сделке.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн одностраничного сайта

    Требуется разработать дизайн лендинга для компании, продающие пластиковые окна. Макет сайта и техническое задание предоставляются дополнительно. Прошу указать срок исполнения и цену. Оплата через Безопасную сделку.

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад