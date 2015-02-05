Требуется выполнить верстку и программирование лендинга по готовому дизайну с выкладкой на хостинг. Техническое задание предоставляется дополнительно. Прошу указать сроки и цену. Оплата по Безопасной сделке.
HTML-верстка18 заявок
Закрыт
10 лет назад
Требуется выполнить верстку и программирование лендинга по готовому дизайну с выкладкой на хостинг. Техническое задание предоставляется дополнительно. Прошу указать сроки и цену. Оплата по Безопасной сделке.
Требуется разработать дизайн лендинга для компании, продающие пластиковые окна. Макет сайта и техническое задание предоставляются дополнительно. Прошу указать срок исполнения и цену. Оплата через Безопасную сделку.