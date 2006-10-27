Занимаюсь web-программированием.
В основном работаю на PHP+MySQL. Также владею Javascript,C,PostgreSQL,HTML,XML
Отзывы заказчиков
$180
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$180
10 баллов
17 лет назад
Игоря выбрал человек из 30. Понравился разумных отношением к предварительному обсуждению. Я предложил не стандартный вариант расчета - траст на вебманях. Игорь согласился, что для меня послужило признаком ответственного отношения к делу. Ну и далее это все и подтвердилось. Несмотря на то, что с моей стороны были некоторые задержки с предтавлением информации, Игорь все сделал ранее обозначенного срока и, ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, сдал уже готовый продукт, а не полуфабрикат, который потом еще надо долго доводить до ума. Ну и впечатление от общения - нормальный, надежный товарищ. Если сказал - сделает. Если не сделает, скажет, а точнее - не возьмется. Геннадий Павленко www.gennadij.pavlenko.name
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Знает чего хочет, умеет четко донести информацию и обьяснить проблему. Работает строго по ТЗ. Задержки со своей стороны учитывает и в результате увеличивает срок проекта. За то что работа была закончена раньше срока заплатил дополнительный бонус. Советую работать с этим человеком.