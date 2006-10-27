Хороший заказчик. Знает чего хочет, умеет четко донести информацию и обьяснить проблему. Работает строго по ТЗ. Задержки со своей стороны учитывает и в результате увеличивает срок проекта. За то что работа была закончена раньше срока заплатил дополнительный бонус. Советую работать с этим человеком.