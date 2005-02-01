Закирова Гульназ Ахатовна e-mail: [email protected]
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ.
Готовлю грамотные, понятные, а главное живые тексты разной тематики – пресс-релизы, статьи, SEO-тексты, описание продукции.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
12.2008 -
PR менеджер в РА
- Веду редакторскую работу на сайте Союз писателей Москвы
08.2007 - 10.2008
PR менеджер в телекоммуникационной компании
- Подготавливала пресс-релизы, отчеты, презентации и другие информационные сообщения (на английском и русском языке). Осуществляла их распространение среди целевой аудитории.
- Занималась администрированием корпоративного сайта.
Достижения: -подготовила полугодовой/годовой отчет за 2007 год; -качественно улучшила презентационные материалы компании; -подготовила доклады для Совета Директоров; -подготовила корпоративный буклет компании; -создала базу контактов аналитиков и СМИ; -разработала слоган для компании.
02.2005 - 05.2007
менеджер по рекламе, и.о. руководитель блока рекламы в крупной компании-производителе бытовой химии
-Планировала, организовывала исполнение полного комплекса рекламных мероприятий предприятия, включая работы с внешними организациями.
-Определяла объемы, рекламное и художественное наполнение материалов.
Достижения:
-разработала и реализовала план мероприятий по продвижению новой/существующей продукции;
-сформировала и организовала исполнение рекламного бюджета на 2006 год;
-организовала участие компании в трех отраслевых выставках.
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