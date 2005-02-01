Удивлен... Удивлен настолько, что увеличил бюджет с 30 долларов до 50. То, что я прочитал в статьях от Гульназ поразило меня на столько, что мне как директору турфирмы, который не однократно бывал в описанных странах, захотелось купить билет и махнуть еще раз. Что же касается работы выполнено от А до Я. Сроки, и качество превзошли все мои ожидания. Советую!