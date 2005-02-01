gulzakirova

Гульназ Закирова gulzakirova

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Пишу тексты, создаю идеи

Закирова Гульназ Ахатовна e-mail: [email protected]

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ.

Готовлю грамотные, понятные, а главное живые тексты разной тематики – пресс-релизы, статьи, SEO-тексты, описание продукции.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

12.2008 -

PR менеджер в РА

- Веду редакторскую работу на сайте Союз писателей Москвы

08.2007 - 10.2008

PR менеджер в телекоммуникационной компании

- Подготавливала пресс-релизы, отчеты, презентации и другие информационные сообщения (на английском и русском языке). Осуществляла их распространение среди целевой аудитории.

- Занималась администрированием корпоративного сайта.

Достижения: -подготовила полугодовой/годовой отчет за 2007 год; -качественно улучшила презентационные материалы компании; -подготовила доклады для Совета Директоров; -подготовила корпоративный буклет компании; -создала базу контактов аналитиков и СМИ; -разработала слоган для компании.

02.2005 - 05.2007

менеджер по рекламе, и.о. руководитель блока рекламы в крупной компании-производителе бытовой химии

-Планировала, организовывала исполнение полного комплекса рекламных мероприятий предприятия, включая работы с внешними организациями.

-Определяла объемы, рекламное и художественное наполнение материалов.

Достижения:

-разработала и реализовала план мероприятий по продвижению новой/существующей продукции;

-сформировала и организовала исполнение рекламного бюджета на 2006 год;

-организовала участие компании в трех отраслевых выставках.

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Отзывы заказчиков
kyrkunov
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$170
10 баллов
14 лет назад
Написание 40-60 текстов для центра сертификации
Очень приятно работать с исполнителем. грамотные тексты. умение читать тз и вносить требуемые изменения в работу.
Очень приятно было работать с Евгением. Это заказчик, который умеет ставить четкие задачи и давать понятные инструкции. Оперативно реагирует на все запросы. Побольше бы таких заказчиков как Евгений! С удовольствием продолжу сотрудничество с ним.
Ответный отзыв
funtik007
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Гульназ Закировой
В очередной раз все на высшем уровне - четко, интересно, в сроки. Хорошая работа ! В принципе словами не передать тот профессионализм, который ощущается с первых слов общения с Гульназ. Рекомендую без угрызений совести !
funtik007
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Копирайтинг или рерайт для турфирмы
Удивлен... Удивлен настолько, что увеличил бюджет с 30 долларов до 50. То, что я прочитал в статьях от Гульназ поразило меня на столько, что мне как директору турфирмы, который не однократно бывал в описанных странах, захотелось купить билет и махнуть еще раз. Что же касается работы выполнено от А до Я. Сроки, и качество превзошли все мои ожидания. Советую!