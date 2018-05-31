Верстка методического пособия 86 страниц для печати. Небольшое количество графики. Обязательное заключение договора, в связи с чем нахождение в Москве будет Вашим приемуществом.
Верстка полиграфии10 заявок
Закрыт
7 лет назад
Верстка методического пособия 86 страниц для печати. Небольшое количество графики. Обязательное заключение договора, в связи с чем нахождение в Москве будет Вашим приемуществом.
Добрый день, необходима адаптивная верстка на основе bootstrap3 примеры главной во вложениях. Всего необходимо сверстать 12 страниц.