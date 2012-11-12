$2500
Оплата в размере 80 руб. за 1000 симв. без пробелов. Написание статей с использованием ключевых слов. Требуется грамотный текст, уникальный на 99%
Копирайтинг24 заявки
Закрыт
11 лет назад
Оплата в размере 80 руб. за 1000 симв. без пробелов. Написание статей с использованием ключевых слов. Требуется грамотный текст, уникальный на 99%
Перевод статей про облачные сервисы. Оплата 80 руб. за 1000 симв. без пробелов.
Требуется финансовый переводчик. Обязанности: перевод статей финансово-экономического характера, англоязычных изданий. Оплата — 120 руб. за статью (от 3000 зн. без проб) . При большем объеме оплата пропорциональна затраченной работе. Работа долгосрочная и постоянная: в день нужно переводить ...
Перевод с английского на русский. Статьи об облачных сервисах. 50руб. за 1000 символов без пробелов. Оплата в WMR. Тестовая статья во вложении.