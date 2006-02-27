happydesign

PHP 4/5 JavaScript MySQL CSS и HTML и DHTML желателен опыт написания CMS (Сотеуте Managemens System)
- $1500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
Разработка веб приложений разного уровня сложности.Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Многосерверный скрипт службы знакомств с возможностью макс. нагрузки до 1000 запросов одновременно. Нужно написание скрипта и установка и настрока на load balance серверах. Только для жителей Москвы и обл.Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2000
Работа в офисе с 11 до 17, 5 дней в неделю. Некурящего мужчину только Москва. PHP,JS,MySQL, Apache,Fedora Core, HTML. 700-2000$Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1500
Девушка 22-27 лет. Без детей. Некурящая. Портфолио. Владение пакетом macromedia, corel или illustrator, представление о PHP. Работа 5 дней в неделю с 11 до 17. Обед 30-40 минут. Центр. Оплата на период знакомства 700$ Далее постепенно ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Есть очерченое пространство (см. в аттаче). В нем нужно изобразить колышущиеся шторы (занавески) темные, с орнаментом в темных тонах. Играет музыка. Сверху выпадает меню (красиво, плавно). Главная | О нас | Наши услуги | Галерея ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Есть недоделаная страница. Нужно ее доделать. Красиво. Подробности в аттаче.Веб-программирование9 заявокЗакрыт18 лет назад