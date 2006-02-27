happydesign

Есть очерченое пространство (см. в аттаче). В нем нужно изобразить колышущиеся шторы (занавески) темные, с орнаментом в темных тонах. Играет музыка. Сверху выпадает меню (красиво, плавно). Главная | О нас | Наши услуги | Галерея ...