hardball

Виталий Бирюков hardball

 
40 летРоссия/Ижевск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • 3 Правки на сайт WordPress

    Доброго времени суток всем. Интересуют цена и сроки по следующим 3-м задачам по сайту roomeks.ru : 1. При наведении на карточку товара (по ховеру) в сетке на главной странице [url=https://roomeks.ru/divani/]https://roomeks.ru/[/url] или на странице раздела каталога (например [url=https://roomeks.ru/divani/]https://roomeks.ru/divani/[/url] ) показывается название ...

    WordPressПравки на сайтКарточки товаров
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поправить 2 момента с мобильным меню

    Здравствуйте. Есть сайт [url=http://vitalb.bget.ru/shop/]http://vitalb.bget.ru/shop/[/url] там есть 2 проблемы, которые возникают [b]только на мобильных устройствах[/b]: 1. В меню есть иконка корзины с отображением цифры где указано количество товара (см. скриншот 1) Проблема - переход в корзину происходит по ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Закрыть внутренние ссылки сайта от индексации

    Сайт на WP на премиум шаблоне, требуется закрыть внутренние ссылки (в основном в сквозных меню в шапке и в футере) от ПС. Нужно реализовать этот метод закрытия ссылок http://drmax.su/prg-pattern-links.html Другие методы не интересуют. Если можете такое сделать, интересует цена ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
RoKsetup
Евгений 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
4 года назад
3 Правки на сайт WordPress
ТЗ поставлено грамотно, все прошло хорошо. Рекомендую, отличный заказчик.
Все хорошо, работа сдана раньше срока, исполнитель во всем идет навстречу. Рекомендую.
Ответный отзыв
siterrier
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Закрыть внутренние ссылки сайта от индексации
Несколько раз сотрудничали и всегда все в порядке. Надежный заказчик!
Все хорошо, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв