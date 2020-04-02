Доброго времени суток всем. Интересуют цена и сроки по следующим 3-м задачам по сайту roomeks.ru : 1. При наведении на карточку товара (по ховеру) в сетке на главной странице [url=https://roomeks.ru/divani/]https://roomeks.ru/[/url] или на странице раздела каталога (например [url=https://roomeks.ru/divani/]https://roomeks.ru/divani/[/url] ) показывается название ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Есть сайт [url=http://vitalb.bget.ru/shop/]http://vitalb.bget.ru/shop/[/url] там есть 2 проблемы, которые возникают [b]только на мобильных устройствах[/b]: 1. В меню есть иконка корзины с отображением цифры где указано количество товара (см. скриншот 1) Проблема - переход в корзину происходит по ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт на WP на премиум шаблоне, требуется закрыть внутренние ссылки (в основном в сквозных меню в шапке и в футере) от ПС. Нужно реализовать этот метод закрытия ссылок http://drmax.su/prg-pattern-links.html Другие методы не интересуют. Если можете такое сделать, интересует цена ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
4 года назад
ТЗ поставлено грамотно, все прошло хорошо. Рекомендую, отличный заказчик.
Ответный отзыв
Все хорошо, работа сдана раньше срока, исполнитель во всем идет навстречу. Рекомендую.
$10
10 баллов
4 года назад
Несколько раз сотрудничали и всегда все в порядке. Надежный заказчик!
Ответный отзыв
Все хорошо, сотрудничеством доволен.