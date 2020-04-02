Сайт на WP на премиум шаблоне, требуется закрыть внутренние ссылки (в основном в сквозных меню в шапке и в футере) от ПС. Нужно реализовать этот метод закрытия ссылок http://drmax.su/prg-pattern-links.html Другие методы не интересуют. Если можете такое сделать, интересует цена ...