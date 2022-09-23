hardheadHR

Требуется провести тестирование функциональности сервиса, включая около 30 различных задач. Ожидаемая занятость составляет примерно 3 недели. Ищем опытного тестировщика для выполнения этой работы.
Тестирование сайтов27 заявок
Закрыт
3 года назад
Привет. Меня зовут Олеся. Я - HR удаленной команды, которая занимается интернет-маркетингом. Наши специалисты работают в разных уголках мира. Мы делаем одно общее дело и работаем на результат.
Требуется провести тестирование функциональности сервиса, включая около 30 различных задач. Ожидаемая занятость составляет примерно 3 недели. Ищем опытного тестировщика для выполнения этой работы.