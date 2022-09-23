hardheadHR

Олеся hardheadHR

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
HardHead HR

Привет. Меня зовут Олеся. Я - HR удаленной команды, которая занимается интернет-маркетингом. Наши специалисты работают в разных уголках мира. Мы делаем одно общее дело и работаем на результат.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей