Протестировать функциональность сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт27 заявок669 просмотров

Необходимо протестировать функциональность сервиса. Задач много, они разные, всего около 30 штук. Занятость всего примерно на 3 недели.

3 года назад
hardheadHR
Олеся 
34 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Вадим
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александра
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
18 часов назад
3 года назад
Алексей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Искандар
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ираде
 
23 года
3 года в сервисе
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3 года назад
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Эрик
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Оксана
 
29 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
25 лет
3 года в сервисе
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год назад
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Ярослав
 
20 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
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Аліна
 
27 лет
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3 года назад
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Юрий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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Юлия
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Зеновій
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иса
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Глеб
 
19 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
31 год
7 лет в сервисе
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7 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
27 лет
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Был
2 года назад
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Тимофій
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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