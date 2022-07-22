Необходим фрилансер для оставления отзыва на Яндекс Карты с учётом прохождения модерации. Оплата будет произведена только после успешного прохождения. Учитывайте, что аккаунт 'знаток города' должен быть не ниже 3. Подробные инструкции будут предоставлены после согласия на выполнение.
Автотест playwright
Добрый день!
Есть сайт с опросником - https://rebrand.ly/onboarding-dev
Нужно используя playwright последовательно заполнить опросник, будто это делает пользователь.
При обнаружении любого рода ошибки (не кликабельна ссылка, не так считает что-то, не двигается ползунок, какой-то блок не появился и т.п.) - тест должен показать ошибку прекратить выполнение.
Пошаговое описание и необходимые проверки описаны здесь: https://living-pentagon-5f4.notion.site/Weblancer-30d23ec491234af0b4d0e049831747d9
Предложите цену и сроки.
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