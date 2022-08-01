Необходимо провести полное тестирование интернет-магазина на платформе WordPress перед его запуском. Включает подготовку технического задания для программиста и дизайнера, а также проверку исправлений после тестирования. Сайт содержит десяток товаров.
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