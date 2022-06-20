Проверить сайт на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт10 заявок521 просмотр

Здравствуйте, нужно проверить сайт Cryptomus на наличие ошибок. Сайт на английском языке, нужен хороший носитель языка. 

3 года назад
cryptomus
Рамиль 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Семён
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марлен
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алла
 
24 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Кириченко
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олег
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Полина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужен тестировщик на проект. Manual QA

    Ищется тестировщик для тестирования веб-сайта с использованием Gherkin syntax. Задачи включают ознакомление с устаревшей документацией, покрытие системы тестами, создание чеклистов и тест-планов, а также написание пользовательской документации. Необходим опыт в QA и знание Jira. Ожидаются предложения с информацией о рейтах и опыте.

    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать бота , который автоматизирует работу

    Требуется разработка бота, который автоматизирует процесс получения электронных направлений в детский сад. Бот должен быстро переходить между страницами, превышая скорость работы людей и конкурентов. Основная задача — обеспечить высокую скорость тестирования сайтов для получения направлений.

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подогнать знания по тестированию

    Ищется специалист для помощи в подгонке знаний по тестированию сайтов. Необходимо проработать материалы и практические задания для улучшения навыков тестирования. Ожидается индивидуальный подход и внимание к деталям.

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Провести сравнительный анализ двух игр с точки зрения удобности, марке

    Необходимо провести сравнительный анализ двух игр на одном сайте, фокусируясь на удобстве использования с точки зрения конечного потребителя. Оцените интерфейс, функциональность и общие впечатления от игр для выявления сильных и слабых сторон.

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна консультация/аудит по кэшированию

    Требуется ИТ-специалист для ручной настройки системы кэширования и CDN на сайте. Необходимо провести аудит работы NitroPack и Cloudflare, настроить оптимальную загрузку страниц с учетом высокой посещаемости и безопасности. Рассматриваются варианты отключения Cloudflare в пользу NitroPack. Ожидаем предложения по цене и примеры работ.

    CloudflareWordPress
    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • QA протестировать сайт,сделать баг репорт

    $6

    Ищется специалист для тестирования сайта на баги. Необходимо задокументировать найденные ошибки в баг репорте с приложением скриншотов и подробным описанием шагов. Шрифты и скриншоты предоставлены в архиве.

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно проверить весь функционал шаги пользователя

    Необходимо провести тестирование функционала шагов пользователя на сайте, включая проверку Frontend и UX/UI. Укажите отсутствующие функции и предоставьте примеры выполненных работ.

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти и пофиксить уязвимость сайта на битрикс

    Требуется найти и исправить уязвимость на сайте, работающем на Битрикс. Необходимо устранить проблему с несанкционированной записью файлов и ссылками на китайские сайты. Сайт небольшой, промо. Предусмотрено тестирование безопасности.

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад