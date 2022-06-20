Ищется тестировщик для тестирования веб-сайта с использованием Gherkin syntax. Задачи включают ознакомление с устаревшей документацией, покрытие системы тестами, создание чеклистов и тест-планов, а также написание пользовательской документации. Необходим опыт в QA и знание Jira. Ожидаются предложения с информацией о рейтах и опыте.