Нужен тестировщик на проект. Manual QA

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт9 заявок788 просмотров

Есть веб сайт (онлайн сервис), к нему есть немного устаревшая документация, макеты, пачка тикетов и баг репортов. Сейчас еще идет разработка, но ее большая часть уже завершена. 

Что нужно сделать:

  • Ознакомиться с документацией
  • Ознакомиться с системой (доступы будут предоставлены)
  • Осознать, что документация кое-где устарела
  • Покрыть систему тестами. Использовать Gherkin syntax.
  • Black box, positive + negative cases.
  • Изучить тикеты и баги в Jira, дополнить тест кейсы
  • Там где сложно описать тест кейсы, написать чеклисты
  • Собрать все это в тест сеты и тест планы
  • Написать пользовательскую документацию по работе с системой для публикации в разделе "Помощь".
  • Сделать тест ран всех тестов, оформить репорты по результатам
  • Сделать регресс по окончанию разработки
  • Сделать смоук тест после релиза на сервере
Ожидаю отклики, предложения, ваши рейты, вопросы.

Буду так же рад узнать о вашем опыте работы в QA, пройденных курсах, бэкграунде и т.п.

Так же в отклике напишите чему равно тpи плюс чeтыpe для проверки на автоответы.

3 года назад
alezandro
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