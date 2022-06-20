Требуется разработка бота, который автоматизирует процесс получения электронных направлений в детский сад. Бот должен быстро переходить между страницами, превышая скорость работы людей и конкурентов. Основная задача — обеспечить высокую скорость тестирования сайтов для получения направлений.
Нужен тестировщик на проект. Manual QA
Есть веб сайт (онлайн сервис), к нему есть немного устаревшая документация, макеты, пачка тикетов и баг репортов. Сейчас еще идет разработка, но ее большая часть уже завершена.
Что нужно сделать:
- Ознакомиться с документацией
- Ознакомиться с системой (доступы будут предоставлены)
- Осознать, что документация кое-где устарела
- Покрыть систему тестами. Использовать Gherkin syntax.
- Black box, positive + negative cases.
- Изучить тикеты и баги в Jira, дополнить тест кейсы
- Там где сложно описать тест кейсы, написать чеклисты
- Собрать все это в тест сеты и тест планы
- Написать пользовательскую документацию по работе с системой для публикации в разделе "Помощь".
- Сделать тест ран всех тестов, оформить репорты по результатам
- Сделать регресс по окончанию разработки
- Сделать смоук тест после релиза на сервере
Буду так же рад узнать о вашем опыте работы в QA, пройденных курсах, бэкграунде и т.п.
Так же в отклике напишите чему равно тpи плюс чeтыpe для проверки на автоответы.
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