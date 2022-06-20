Есть веб сайт (онлайн сервис), к нему есть немного устаревшая документация, макеты, пачка тикетов и баг репортов. Сейчас еще идет разработка, но ее большая часть уже завершена.

Что нужно сделать:

Ознакомиться с документацией

Ознакомиться с системой (доступы будут предоставлены)

Осознать, что документация кое-где устарела

Покрыть систему тестами. Использовать Gherkin syntax.

Black box, positive + negative cases.

Изучить тикеты и баги в Jira, дополнить тест кейсы

Там где сложно описать тест кейсы, написать чеклисты

Собрать все это в тест сеты и тест планы

Написать пользовательскую документацию по работе с системой для публикации в разделе "Помощь".

Сделать тест ран всех тестов, оформить репорты по результатам

Сделать регресс по окончанию разработки

Сделать смоук тест после релиза на сервере

Ожидаю отклики, предложения, ваши рейты, вопросы.

Буду так же рад узнать о вашем опыте работы в QA, пройденных курсах, бэкграунде и т.п.

Так же в отклике напишите чему равно тpи плюс чeтыpe для проверки на автоответы.