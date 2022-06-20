Ищется специалист для помощи в подгонке знаний по тестированию сайтов. Необходимо проработать материалы и практические задания для улучшения навыков тестирования. Ожидается индивидуальный подход и внимание к деталям.
Нужно создать бота , который автоматизирует работу
Мы получаем электронные направления в детский сад , нам нужно автоматизировать эту работу , и чтоб бот это делал быстрее чем люди.
Потому , что работа заключается в скорости получения направления .
Бот должен быстро переходить от страницы к странице , тем самым опережать по скорости конкурентов , которые кликают мышкой .
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