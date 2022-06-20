Мы получаем электронные направления в детский сад , нам нужно автоматизировать эту работу , и чтоб бот это делал быстрее чем люди.

Потому , что работа заключается в скорости получения направления .

Бот должен быстро переходить от страницы к странице , тем самым опережать по скорости конкурентов , которые кликают мышкой .