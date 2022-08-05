Необходим фрилансер для оставления отзыва на Яндекс Карты с учётом прохождения модерации. Оплата будет произведена только после успешного прохождения. Учитывайте, что аккаунт 'знаток города' должен быть не ниже 3. Подробные инструкции будут предоставлены после согласия на выполнение.
Неправильная верстка сайта
Добрый день!
Есть сайт и на нем добавлен виджет обратного звонка, в браузере сафари сайт долго грузится, более 40 секунд, убрали виджет и все работает.
Проблема появилась после изменения дизайна.
Нужно найти решение проблемы и устранить.
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