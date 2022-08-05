Неправильная верстка сайта

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Закрыт7 заявок433 просмотра

Добрый день!

Есть сайт и на нем добавлен виджет обратного звонка, в браузере сафари сайт долго грузится, более 40 секунд, убрали виджет и все работает. 

Проблема появилась после изменения дизайна. 

Нужно найти решение проблемы и устранить. 

3 года назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
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Была
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