Аудит кода php

Необходим фрилансер для оставления отзыва на Яндекс Карты с учётом прохождения модерации. Оплата будет произведена только после успешного прохождения. Учитывайте, что аккаунт 'знаток города' должен быть не ниже 3. Подробные инструкции будут предоставлены после согласия на выполнение.
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