Тестировщик сайтов. Можно без опыта

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Закрыт48 заявок2185 просмотров

Ищем людей для тестирования сайтов. Как на полную ставку , так и на пол ставки. Работа не сложная, всему обучаем. Все происходит удаленно, график гибкий, работаете из любого места. Для связи с нами пишите ним в телег грам. mac_viktoria

3 года назад
golovko1515
Инна 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Павел
 
18 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
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Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
28 лет
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Руслан
 
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Ольга
 
35 лет
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3 года назад
Ираде
 
23 года
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Была
3 года назад
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Александр
 
54 года
3 года в сервисе
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3 года назад
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Эрик
 
26 лет
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Георгий
 
22 года
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3 года назад
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Данило
 
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Воин
 
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Марина
 
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Диана
 
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Теймур
 
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Александр
 
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Анна
 
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Хорошилова
 
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Перизат
 
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Анастасия
 
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Михаил
 
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27 отзывов
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Ларри
 
19 лет
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