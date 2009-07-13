hazg

Александр hazg

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ROR, PHP разработчик.

linux, git, mysql, pg, ruby, js, sass, coffescript

https://github.com/hazg/

PHPMySQLLinux
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Нужно отпарсить инфу
Очень серьезный человек. Написал скрипт очень быстро и грамотно. Буду заказывать еще!
Спокойно, по делу и слов на ветер не бросает.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $90
от 1 дня
нет рейтинга