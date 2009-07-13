ROR, PHP разработчик.
linux, git, mysql, pg, ruby, js, sass, coffescript
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Очень серьезный человек. Написал скрипт очень быстро и грамотно. Буду заказывать еще!
Ответный отзыв
Спокойно, по делу и слов на ветер не бросает.
Веб-программирование
1 отзыв
от $90
от 1 дня
нет рейтинга