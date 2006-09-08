heather

Никитина Вика heather

 
37 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

[email protected]

  • Программисты (javascript, php, c++)

    Компания "Сарган-Е", г. Киев приглашает на полный рабочий день программистов со знанием: javascript php c++ под линукс (желательно) ходовые субд (mysql, pgsql) з/п 600$ в месяц Компания предоставляет отличные условия труда, перспективы профессионального и финансового роста. Подробное резюме направляйте по адресу: [email protected], ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-дизайнер

    На постоянную работу в офисе требуется веб-дизайнер с опытом работы HTML, муж/жен до 25 лет, г. Киев, Украина. Присылайте резюме на [email protected].

    HTML
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-дизайнер

    На постоянную работу в офисе требуется веб-дизайнер с опытом работы с HTML, девушка до 25 лет, г. Киев. Более подробная информация по e-mail [email protected]

    HTML
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Автор статей

    Написание статей на тематику "Интернет Знакомства" для раскрутки сайта. Размер статей - 1-2 страницы. Статьи должны быть максимально интересны и доступны обычному пользователю сети. Возможен вариант перевода статьи с иностранного (с указанием источника и в случае ...

    Написание статей
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад