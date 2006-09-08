Компания "Сарган-Е", г. Киев приглашает на полный рабочий день программистов со знанием: javascript php c++ под линукс (желательно) ходовые субд (mysql, pgsql) з/п 600$ в месяц Компания предоставляет отличные условия труда, перспективы профессионального и финансового роста. Подробное резюме направляйте по адресу: [email protected], ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
На постоянную работу в офисе требуется веб-дизайнер с опытом работы HTML, муж/жен до 25 лет, г. Киев, Украина. Присылайте резюме на [email protected].Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
На постоянную работу в офисе требуется веб-дизайнер с опытом работы с HTML, девушка до 25 лет, г. Киев. Более подробная информация по e-mail [email protected]Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Написание статей на тематику "Интернет Знакомства" для раскрутки сайта. Размер статей - 1-2 страницы. Статьи должны быть максимально интересны и доступны обычному пользователю сети. Возможен вариант перевода статьи с иностранного (с указанием источника и в случае ...Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад