heavig

Ленар heavig

 
33 годаРоссия/Набережные Челны
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sarkis28
Саркис 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
2 балла
9 лет назад
Верстка
как только был принят проект , мы все условия работы согласовали ..Работа сделана была в срок . Оплата получена . Но , как оказалось , данный заказчик - не прямой заказчик на самом деле , а просто посредник , о чем он не говорил . Оплата зависела не от него , а от его наставника . По договоренности , верстка была продемонстрирована на скриншотах(в целях безопасности ) , сразу же ,после проверки , была внесена оплата от его руководителя . Через некоторое время , его руководитель начал всячески высказывать недовольство ,касательно верстки и требовать возврата денег , когда все ссылки и архивы были получены , постоянно подкрепляя угрозами блокировки wmid ..На мою просьбу "предоставить список правок - наставник заказчика всячески отвергал мои просьбы , мотивируя это тем , что все ему не нравится" Спустя несколько часов мой кошелек был заблокирован ... Крайне не рекомендую к сотрудничеству этого человека : не компетентен , посредник (оплату от себя не гарантирует )
Заказали у Саркиса верстку. Итоги его работы: 1. Работу пришлось принимать по скриншотам. С таким встречаюсь впервые. 2. Множество несоответствий макета и сверстанной страницы. Доходит вплоть до того, что на макете 5 товаров в одну строку, на сайте - 4. Саркис намекает, что мы не просили кроссбраузерную верстку, но все это несоответствия есть на всех браузерах. В конце Саркис начал писать, что "У меня были вопросы - вы на них отвечали", но на вопрос о том, какие именно вопросы были заданы, так ничего внятного и не ответил. В общем, крайне не рекомендую данного исполнителя к сотрудничеству!
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