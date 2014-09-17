как только был принят проект , мы все условия работы согласовали ..Работа сделана была в срок . Оплата получена . Но , как оказалось , данный заказчик - не прямой заказчик на самом деле , а просто посредник , о чем он не говорил . Оплата зависела не от него , а от его наставника . По договоренности , верстка была продемонстрирована на скриншотах(в целях безопасности ) , сразу же ,после проверки , была внесена оплата от его руководителя . Через некоторое время , его руководитель начал всячески высказывать недовольство ,касательно верстки и требовать возврата денег , когда все ссылки и архивы были получены , постоянно подкрепляя угрозами блокировки wmid ..На мою просьбу "предоставить список правок - наставник заказчика всячески отвергал мои просьбы , мотивируя это тем , что все ему не нравится" Спустя несколько часов мой кошелек был заблокирован ... Крайне не рекомендую к сотрудничеству этого человека : не компетентен , посредник (оплату от себя не гарантирует )