$30
Нужна верстка небольшой страницы
HTML-верстка1 исполнитель
Закрыт
9 лет назад
Нужна верстка небольшой страницы
На сайте vent-fasadi.ru нужно сделать: 1. На 1 экране написать "Поставки от 100 кв. м." 2. После акции и выгод 6 блоков, надо калькулятор вставить. Он внизу блок 5-6. 3. НАШ ВЕНТФАСАД НА 117 ОБЪЕКТАХ РФ - изменить ...
Сколько будет стоит создание подобный картинок?
Добрый день. Нужно сверстать небольшое попап окно. Картинки "До" - как выглядит сейчас, "После" - как нужно. Исходник вышлем.