helen_lapshin

Динамично развивающаяся компания (разработчик сайтов и массовых веб-сервисов для крупных компаний) приглашает Web-разработчика. Муж/жен, возраст 22-45 лет, опыт разработки сайтов, массовых веб-сервисов, используемые языки и технологии – Perl, MySQL, javascript, xml от 1 года Обязанности:Разработка программных ...