helen_lapshin

Динамично развивающаяся компания (разработчик сайтов и массовых веб-сервисов для крупных компаний) приглашает Web-разработчика. Муж/жен, возраст 22-45 лет, опыт разработки сайтов, массовых веб-сервисов, используемые языки и технологии – Perl, MySQL, javascript, xml от 1 года Обязанности:Разработка программных ...
Опыт работы:
01.09.1998 - 30.06.2003
НОЦ НИТ при НГТУ г. Нижний Новгород,
- Работа с различными видами графики (полиграфия Adobe Photoshop, 2D-моделирование AutoCad, 3D -моделирование 3dsmax (анимация, спецэффекты), видеомонтаж Adobe Premier, программирование в Visial Basic и HTML, web-дизайн)
- базы данных Acsess
- Ofice (Word, Exel, Power Point), компьютерная верстка PageMaker
- Работа с организационной техникой: факс, принтер, сканер, ризограф.
05.08.2003 - 01.11.2004
ЗАО "Вереск-НН" г. Нижний Новгород
Работа с различными видами документов (текстовые, счета-фактуры, товарные накладные, доверенности, платежные поручения и т.д.)
- Учет продукции на складе
- Работа с ПК (Word 98/XP, Excel, Microsoft Point, Microsoft Photo Editor, 1С бухгалтерия, Internet, электронная почта, 2D-моделирование AutoCad, полиграфия Adobe Photoshop)
- Работа с организационной техникой: факс, принтер, сканер, ризограф.
- Делопроизводство
Прочее:
скорость набора текста 200 -250 знаков/минута. Основные черты характера: ответственная, исполнительная, пунктуальная, коммуникабельная. Обладаю приятной внешностью
- $2500Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Динамично развивающаяся компания Интернет-провайдер (5 лет на рынке) приглашает системного администратора: муж., в/о, опыт установки и настройки UNIX-систем, опыт работы с VoIP оборудованием, навыки администрирования распределённой локальной сети (Cisco, ADSL), опыт работы в телекоммуникационных компаниях/ ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт18 лет назад