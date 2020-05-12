hella_2312

Елена Барбашина hella_2312

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка модулей для Битрикс24

    Доброго времени суток! Наша компания ищет опытного CRM-разработчика. Задача: разработать 2 модуля, которые нужно разместить на сервере:1. Отчет по лидам по направлениям, в котором нужно указать информацию;  количество закрепленных ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Специалист по разработке виджетов AmoCRM

    Разработать 3 виджета Автоматическое распределения лидов с окном-кабинетом и настраиваемыми параметрами:загрузка менеджера,автопоиск,устранение дублей,учет количества задач или просроченных задач на менеджерах,учет количества продаж за заданный период.2. Документооборот:создание шаблона договоров,автоматическое дублирование суммы договора в скобках.3. Конструктор автоматических ...

    AmoCRM
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт для дипломной работы

    Тема дипломной работы "учёт и анализ обучения"  Этот проект для учебных целей. Пользователи системы: слушатель (он же клиент) и менеджер по работе с клиентами. основной функционал для слушателя: авторизуется и отправляет заявку на обучение. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад