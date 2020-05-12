hella_2312

Доброго времени суток! Наша компания ищет опытного CRM-разработчика. Задача: разработать 2 модуля, которые нужно разместить на сервере:1. Отчет по лидам по направлениям, в котором нужно указать информацию; количество закрепленных ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработать 3 виджета Автоматическое распределения лидов с окном-кабинетом и настраиваемыми параметрами:загрузка менеджера,автопоиск,устранение дублей,учет количества задач или просроченных задач на менеджерах,учет количества продаж за заданный период.2. Документооборот:создание шаблона договоров,автоматическое дублирование суммы договора в скобках.3. Конструктор автоматических ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Тема дипломной работы "учёт и анализ обучения" Этот проект для учебных целей. Пользователи системы: слушатель (он же клиент) и менеджер по работе с клиентами. основной функционал для слушателя: авторизуется и отправляет заявку на обучение. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад