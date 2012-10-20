hellosite

Павел Лавров hellosite

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Форум

    Приветствую, нужно создать на сайте megakruto точка ру вот такой типа клуб (форум) http://e-da.tv/clubs/ именно такой на сайте.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт легкий

    Все очень просто взять один текст с другого сайта - совсем немного его изменить (5-10 слов). Работы очень много. Около 3000 статей нужно создать. Статьи очень маленькие от 20 до 300 букв. Жду кому интересно.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад