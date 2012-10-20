Приветствую, возможно ли редактировать данное видео, а именно убрать английские титры и поставить русские? http://vimeo.com/22474616
Видеомонтаж10 заявок
Закрыт
11 лет назад
Приветствую, возможно ли редактировать данное видео, а именно убрать английские титры и поставить русские? http://vimeo.com/22474616
Приветствую, нужен реальный специалист в области панели wordpress, который может дописать некоторые потребности для сайта. Жду. Без предоплаты!!!
Приветствую, нужно создать на сайте megakruto точка ру вот такой типа клуб (форум) http://e-da.tv/clubs/ именно такой на сайте.
Все очень просто взять один текст с другого сайта - совсем немного его изменить (5-10 слов). Работы очень много. Около 3000 статей нужно создать. Статьи очень маленькие от 20 до 300 букв. Жду кому интересно.