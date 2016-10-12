Сертифицированный системный администратор Linux/Windows с 12-тью годами реального стажа.
Сертифицированный системный администратор Linux/Windows с 12-тью годами реального стажа. Работал в нескольких крупных компаниях на должностях от системного администратора до начальника IT-отдела.
Могу оказать любые консультации практически по любым аспектам IT, провести аудит существующей инфраструктуры и взять инфраструктуру на полную техническую поддержку.
О моих текущих и завершенных проектах вы можете почитать в моем блоге: https://help-me-24.com/blog/
Имею огромный практический опыт работы практически во всех направлениях, но предпочтение отдаю проектам web-проектам, поддержке баз данных и ip-телефонии.
Мои контакты:
Skype: help-me-24.com
E-mail: [email protected]
Phone: +7 (953) 894-83-42 (Call, SMS, Whatsapp)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Антону! Помог поднять DoubleVPN и написал инструкции. Все было сделано в срок без каких либо проблем. В случае новых задач, обязательно буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Интересная была задача. Рекомендую заказчика.
$47
10 баллов
8 лет назад
AmoCRM
Все на отлично!
Ответный отзыв
Рекомендую!
$10
10 баллов
9 лет назад
PostgreSQLUbuntu
Отличная работа. Быстро, качественно, без лишних разговоров. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
Системное администрирование
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга