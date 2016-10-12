help-me-24

Антон help-me-24

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сертифицированный системный администратор Linux/Windows с 12-тью годами реального стажа.

Сертифицированный системный администратор Linux/Windows с 12-тью годами реального стажа. Работал в нескольких крупных компаниях на должностях от системного администратора до начальника IT-отдела. 

Могу оказать любые консультации практически по любым аспектам IT, провести аудит существующей инфраструктуры и взять инфраструктуру на полную техническую поддержку.

О моих текущих и завершенных проектах вы можете почитать в моем блоге: https://help-me-24.com/blog/

Имею огромный практический опыт работы практически во всех направлениях, но предпочтение отдаю проектам web-проектам,  поддержке баз данных и ip-телефонии.

Мои контакты:

   Skype: help-me-24.com

   Web: http://help-me-24.com

   E-mail: [email protected]

   Phone: +7 (953) 894-83-42 (Call, SMS, Whatsapp)

Отзывы заказчиков

spirenkov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Настроить маршруты с сервера 1 на сервер 2. Инструкция.
Спасибо Антону! Помог поднять DoubleVPN и написал инструкции. Все было сделано в срок без каких либо проблем. В случае новых задач, обязательно буду обращаться еще.
Интересная была задача. Рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
Ivanov_Ivan
Иван 
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$47
10 баллов
8 лет назад
Интеграция AMOcrm с мультифон(мегафон)
AmoCRM
Все на отлично!
Рекомендую!
Ответный отзыв
Flautr1
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Устранить ошибку экспорта ODBC в PostgreSQL
PostgreSQLUbuntu
Отличная работа. Быстро, качественно, без лишних разговоров. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Системное администрирование
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга