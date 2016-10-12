Сертифицированный системный администратор Linux/Windows с 12-тью годами реального стажа.

Сертифицированный системный администратор Linux/Windows с 12-тью годами реального стажа. Работал в нескольких крупных компаниях на должностях от системного администратора до начальника IT-отдела.

Могу оказать любые консультации практически по любым аспектам IT, провести аудит существующей инфраструктуры и взять инфраструктуру на полную техническую поддержку.

О моих текущих и завершенных проектах вы можете почитать в моем блоге: https://help-me-24.com/blog/

Имею огромный практический опыт работы практически во всех направлениях, но предпочтение отдаю проектам web-проектам, поддержке баз данных и ip-телефонии.

Мои контакты:

Skype: help-me-24.com

Web: http://help-me-24.com

E-mail: [email protected]

Phone: +7 (953) 894-83-42 (Call, SMS, Whatsapp)