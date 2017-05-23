Ivanov_Ivan

Работа только с одним регионом Р.Ф. Общая тема приобретение легкового автомобиля.Направления: Поиск подработки, поиск работы, поиск работы водителем, работа в такси, работа в доставке, работа курьером,автокредит. Более детальную информацию вышлю после того как:1.Укажите срок.2.Укажите размер вознаграждения.3.Укажите критерии ...
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
1.Разработка рекламной компании и ее реализация ( ok vk inst ) 2.Тема : привличение инвестиций в работающий бизнесс. Требования: 1.Наличие реализованных проектов 2.Направить Бриф для заполнения ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
1.Разработка рекламной компании и ее реализация(гугл \ яндекс ) 2.Тема : привличение инвестиций в работающий бизнесс. Требования: 1.Наличие реализованных проектов 2.Направить Бриф для заполнения Формат взаимодействия: ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт5 лет назад
1.Разработать посадочную страницу , с последующей доработкой при необходимости. 2.Тема : привличение инвестиций в работающий бизнесс. Требования: 1.Наличие реализованных проектов 2.Направить Бриф для заполнения Формат взаимодействия: ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо на 16 моделей автомобилей(рено логан,рено сандеро,ниссан альмера,лада ларгус) нарисовать или отредактировать(фото и черно белое по два варианта) визуальный лист осмотра. Вот образец ( pandia.ru/text/78/477/359... )подробности после выбора исполнителя.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо описать все бизнес процессы в компании по аренде авто.Управление проектами9 заявокЗакрыт6 лет назад
День добрый.Все что необходимо прописано в ТЗ. Условия работы: Отдаем проект только с опытом уже реализованного проекта именно на этой конфигурации. ...1С-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Интегрировать битрикс24 с астериск.битрикс24(в облаке).Asterisk freebpx.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сфера деятельности компании: финансовая аренда легковоготранспорта.Требования: 1.Постановка управленческого учета(учет в компании ведетсяпо РСБУ в 1с бухгалтерия 8).Управленческий планируется вести в 1с8.Управленческий учет не ведется. 2.Разработка тарифного калькулятора для клиента и для работы ...Финансовые услуги7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо интегрировать телефонию(asterisk) в црм(amo).Asterisk устанавливает сам исполнитель.Amo уже стоит. 1.Интеграция должна обеспечить 100% использование функций amo crm. 2.Все работа менеджером должна выполнять в amo (входящие,исходящие,пропущенные) 3.Всю тестувую работу на себя берет ...Базы данных2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Компания занимается операционной арендой и лизингом транспорта.Необходимо как можно больше бумажной работы погрузить в 1С.Отраслевые решения есть но они нам не подходят,этот этап уже прошли(купили,установили,отказались).Четкого ТЗ нет.ТЗ будем составлять совместно с исполнителем проекта.Все узкие места ...1С-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется Экономист-аналитик. Обязанности:Разработка калькулятора для выбора тарификации графика лизинговых платежей.Анализ-аудит действующего управленческого учета в компании.Вид деятельности компании: операционная аренды и лизинг автомобилей.Требования:Наличие реализованных проектов.Работа ведется с предварительным согласованием плана мероприятий(ТЗ).ТЗ составляется совместно, заказчик-исполнитель.Управленческий учет ...Бухгалтерские услуги7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать тарифный калькулятор для внутреннего и внешнего пользования.Отрасль использования аренда автомобиля.ТЗ вышлю после общения.Оплата договорная.Веб-программирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
Оптимизация сайта,план работ в ТЗ.Все условия в файле.Строго по ТЗ.Посылать заявку на проект только после прочтения ТЗ.Просьба коммерческие предложения шаблонные не присылать,предложение с конкретной суммой и вопросами по данному проекту.Спасибо.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сфера услуги населению:сантехник,электрик,плотник,грузчик. Присылайте план работ,и способы оценки результата вашей работы.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сфера услуги населению:сантехник,электрик,плотник,грузчик. Присылайте план работ,и способы оценки результата вашей работы.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сфера услуги населению:сантехник,электрик,плотник,грузчик. Присылайте план работ,и способы оценки результата вашей работы.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется максимально качественная настройка и запуск контекстной рекламы в яндекс и гугл.С использованием последних фишек.Перед заключением сделки от вас требуется,план работ и методика оценки результата.Список услуг компании не более 150,количество ключевиков более 1.000.Точный список услуг ...Контекстная реклама18 заявокЗакрыт8 лет назад
Подrkючить asterisk к AMO CRM.Asterisk уже установлен на сервере AMO CRM уже работает.Жлюзы для симок есть все в локальной сети.Жлюзы для симок есть все в локальной сети.сервер в локальной сети, на эластиксе, шлюз гоип-4, уже ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
1.Сайт необходимо сделать только на wordpress. 2.Бюджет 10.000. 3.Оплата только по факту выполнения работы. 4.Делаете все на своем хостинге,после оплаты переносите на мой хостинг. 5.Проект отдаю в работу только через площадку. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад