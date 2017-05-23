Ivanov_Ivan

Иван Ivanov_Ivan

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

geoden
Денис 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Лист осмотра автомобиля
PHP
Адекватный и хороший заказчик. Четкая задача по пунктам без воды и интересная. Поработали на славу)) Надеюсь еще поработаем))
Понимание полное у исполнителя, своих задач.Сроки затянули с реализацией проекта с нашей стороны.
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itsupport
Владимир 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Интегрировать битрикс24 с астериск
Asterisk
Отличный заказчик. Четкое задание, постоянная коммуникация, оплата полностью без задержек. Рекомендую
Все гоод, даже очень ГООД.Владимир крутой специалист знает что делает.Вопрос наш решил не с первого раза.С первого раза с битрикс24 мой опыт говорит что ни кто не решит, проблема всегда на стороне битрикса24. Если Владимир появиться среди Ваших исполнителей, выбирайте только Его.Это не первый проект который реализовывает нашей компании Владимир.
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Andrew_Bobonich
Андрей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Оптимизация сайта строго по ТЗ
Все супер, оплата в срок без задержек, рекомендую сотрудничать!
Все good,мне все понравилось.Рекомендация строго положительная.Очень все ответственно,и сделал больше чем написано в ТЗ.
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deepperr
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Корпоративный сайт под ключ на wordpress
WordPress
Отличный заказчик. Постоянно на связи, четко ставит задачи и знает чего хочет. За работу заплатил своевременно и больше оговоренное суммы, хотя с моей стороны никаких идей в этом плане озвучено не было ). Очень рекомендую для сотрудничества.
Василий отличный специалист.Проявляет сам инициативу по внедрению фишек,работой болеет ,считаю это очень важным в данной сфере.Ребята если нужен ответственный профессионал для работы,то вам к Василию.
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itsupport
Владимир 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Ай пи телефония
Asterisk
Отличный заказчик. Четкая задача, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую!
Все было очень быстро и профессионально.Рекомендую всем без исключения.
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