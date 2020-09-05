herexide

Илья Чирков herexide

 
23 годаРоссия/Томск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Arkada2007
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Анализ сайтов конкурентов
Благодарю за продуктивное сотрудничество. Все точно по ТЗ и в очень короткие сроки. Приятно общаться!
Приятная коммуникация и продуктивное сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1
10 баллов
3 года назад
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Благодарю за сотрудничество. Задание выполнено по тз в сроки. Общение вежливое.
Задача была поставлена точно. Работать с заказчиком было приятно!
Ответный отзыв