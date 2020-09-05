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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Благодарю за продуктивное сотрудничество. Все точно по ТЗ и в очень короткие сроки. Приятно общаться!
Ответный отзыв
Приятная коммуникация и продуктивное сотрудничество! Рекомендую!
$1
10 баллов
3 года назад
Благодарю за сотрудничество. Задание выполнено по тз в сроки. Общение вежливое.
Ответный отзыв
Задача была поставлена точно. Работать с заказчиком было приятно!