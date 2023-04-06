Освіта
Українська академія друкарства
Факультет економіки організації книжної справи, редактор, видавець, Львів
Вища, з 2002 по 2013 (11 років)
Додаткова освіта
Професійні курси Редакторської школи від Європейської асоціації редакторів наукової періодики (листопад 2022 рік)
Курси підвищення кваліфікації в галузі державного управління, сертифікат Федеративної Республики Німеччина (З 2014 по 2019)
Курси шведсько-українського проекту Академії Фольке Бернадотта (2017)
Професійні та інші навички
Навички роботи з комп’ютером
модерування сайтів у WordPress, Point, Canva
Начитаність, широкий кругозір, інтерес до літератури та мистецтв, соціології, сексології (14 років досвіду)
Вільно, використовую в даний час.
Знання мов
Англійська — початковий
Додаткова інформація Співавтор монографії "Історія Долини", численних наукових досліджень, 55 поетичних і прозових збірників, антологій, альманахів, переможниця 63 літературних конкурсів і змагань.
Співпрацювала з газетами «Високий замок», «Галичина», «Добра справа», журналами «Дзвін», «Золота пектораль», «Березіль», численними інтернет –
виданнями.
Літературний напрям, в якому працює, окреслює як «магічний реалізм».
Переможець Всеукраїнського літературного конкурсу «Літературна надія
Дніпра-2013», дипломант Всеукраїнського літературного конкурсу імені
Леся Мартовича (2014), переможець Міжнародного літературного конкурсу
«Дніпропетровськ – казкове місто» (2014), лауреат Всеукраїнського
літературного конкурсу «Срібне місто» (2014), переможець міжнародного
літературного конкурсу ім. І. Кириленка «Віршована мелодія-2014»,
переможець Міжнародного літературного конкурсу імені В. Гроссмана
(2014), переможець ІІІ конкурсу «Новела по-українськи-2015», І
Національного конкурсу патріотичного слова «Мрії, відгукніться!» (2015).
Переможець І Всеукраїнського літературного конкурсу рукописів прози на
кращу книгу року «Крилатий лев» (2016), за результатами якого творчий
доробок – «Книга амазонок» визнана кращою книгою України 2016 року.
Співавтор монографії «Історія Долини» (2015), поетичної Антології
бойківського краю «Поезії засвічена зоря» (2017), поетичної
антології «М’ята» (2018).
5 років (2014-2019 рр.) вела заняття літературної студії «Слово» при Долинській ЦРБ, видала альманах «Великдень Слова» з творами студійців, щомісяця видавала тематичну літературну сторінку «Срібне коло» в газеті «Добра справа».
Член Національної спілки журналістів України з 2010 року
У творчому доробку – прозове видання «Книга амазонок», визнане кращою книгою 2016 року за результатами І Всеукраїнського літературного конкурсу «Крилатий Лев».
У 2020 році обрана вченою радою член – кореспондентом Української Академії Наук. Учасниця всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій у Вільнюсі, Оксфорді, Контебрі, Бостоні, Токіо.