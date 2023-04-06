Редагування, написання текстів, переклад з російської на українську

Освіта

Українська академія друкарства

Факультет економіки організації книжної справи, редактор, видавець, Львів

Вища, з 2002 по 2013 (11 років)

Додаткова освіта

Професійні курси Редакторської школи від Європейської асоціації редакторів наукової періодики (листопад 2022 рік)

Курси підвищення кваліфікації в галузі державного управління, сертифікат Федеративної Республики Німеччина (З 2014 по 2019)

Курси шведсько-українського проекту Академії Фольке Бернадотта (2017)

Професійні та інші навички

Навички роботи з комп’ютером

модерування сайтів у WordPress, Point, Canva

Начитаність, широкий кругозір, інтерес до літератури та мистецтв, соціології, сексології (14 років досвіду)

Вільно, використовую в даний час.

Знання мов

Англійська — початковий

Додаткова інформація Співавтор монографії "Історія Долини", численних наукових досліджень, 55 поетичних і прозових збірників, антологій, альманахів, переможниця 63 літературних конкурсів і змагань.

Співпрацювала з газетами «Високий замок», «Галичина», «Добра справа», журналами «Дзвін», «Золота пектораль», «Березіль», численними інтернет –

виданнями.

Літературний напрям, в якому працює, окреслює як «магічний реалізм».

Переможець Всеукраїнського літературного конкурсу «Літературна надія

Дніпра-2013», дипломант Всеукраїнського літературного конкурсу імені

Леся Мартовича (2014), переможець Міжнародного літературного конкурсу

«Дніпропетровськ – казкове місто» (2014), лауреат Всеукраїнського

літературного конкурсу «Срібне місто» (2014), переможець міжнародного

літературного конкурсу ім. І. Кириленка «Віршована мелодія-2014»,

переможець Міжнародного літературного конкурсу імені В. Гроссмана

(2014), переможець ІІІ конкурсу «Новела по-українськи-2015», І

Національного конкурсу патріотичного слова «Мрії, відгукніться!» (2015).

Переможець І Всеукраїнського літературного конкурсу рукописів прози на

кращу книгу року «Крилатий лев» (2016), за результатами якого творчий

доробок – «Книга амазонок» визнана кращою книгою України 2016 року.

Співавтор монографії «Історія Долини» (2015), поетичної Антології

бойківського краю «Поезії засвічена зоря» (2017), поетичної

антології «М’ята» (2018).

5 років (2014-2019 рр.) вела заняття літературної студії «Слово» при Долинській ЦРБ, видала альманах «Великдень Слова» з творами студійців, щомісяця видавала тематичну літературну сторінку «Срібне коло» в газеті «Добра справа».

Член Національної спілки журналістів України з 2010 року

У творчому доробку – прозове видання «Книга амазонок», визнане кращою книгою 2016 року за результатами І Всеукраїнського літературного конкурсу «Крилатий Лев».

У 2020 році обрана вченою радою член – кореспондентом Української Академії Наук. Учасниця всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій у Вільнюсі, Оксфорді, Контебрі, Бостоні, Токіо.