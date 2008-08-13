Есть скрипт, схожий с яндекс.директ, google adsense, но работает он только по категориям сайтов. Нужно дописать скрипт и сделать следующие функции. 1. Скрипт анализирует страницу, на которой размещен и вытаскивает оттуда ключевые слова. 2. По полученным словам ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужна иллюстрация (иконка), называйте как хотите с изображением денег (монеты, мешок с купюрами, набиты кошелек и пр.). Размер от 300х300, чем больше тем лучше. Жду картинок, тот кто покажет лучшую получит вознаграждение. Да и это ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Все что нужно сделать: 1. Нужно выяснить, по какой причине на моем сервере у скрипта не работает авторизация. 2. Исправить скрипт/настройки сервера. 3. Убрать из скрипта все валюты кроме Z. 4. Поставить PROмерчант (http://www.prochange.ru/promerchant.html) 5. По возможности проверить скрипт на ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад