Нужна иллюстрация (иконка), называйте как хотите с изображением денег (монеты, мешок с купюрами, набиты кошелек и пр.). Размер от 300х300, чем больше тем лучше. Жду картинок, тот кто покажет лучшую получит вознаграждение. Да и это ...