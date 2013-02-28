hplus

Алексей hplus

 
34 годаРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
H plus - web-студия.

Компания «H plus» основана в 2009 г, тремя магистрами - энтузиастами, выпускниками Волгоградского Технического Университета.

В настоящий момент в «H plus» работает 20 собственных специалистов.

Компания ведет разработки в четырех направлениях:

• разработка коммерческих и не коммерческих проектов, начиная от крупных компаний, заканчивая обычными пользователями «H plus DIGITAL»;

• продвижение сайтов «H plus PROMO»;

• техническая поддержка и развитие сайтов «H plus Support.Mediasite»;

• развитие собственных проектов.

Наша компетентность и профессионализм подтверждена независимыми экспертами, дипломами и сертификатами.

Отзывы заказчиков
Kir20
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта
Замечания и просьбы выполнены качественно, что самое важное очень быстро. При общении Алексей улавливает все с полу слова, нет необходимости 1000 раз повторять и переповторять. =))) Был очень рад сотрудничеству. Советую всем обращаться к Алексею. Я точно буду в будущем! Спасибо.
inovikov12
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта (аренда техники)
Отличный исполнитель. Очень внимательно выслушали ТЗ. В процессе работы оперативно вносили изменения и правки. В конечном итоге получилось именно то, что и желал. В дальнейшем буду обращаться еще. Всем рекомендую.
Очень понравилось работать с заказчиком. Побольше бы таких, замечательных заказов. Четкие требования, приятное и конструктивное общение. Всегда на связи, и если что-то не понятно и возникают вопросы, доступно объясняет. Рекомендую работать с данным заказчиком, если он вам предложил работу, не задумываясь соглашайтесь. =)
Ответный отзыв
KOCMOHABT_KOKOC
Сергей Липин 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Сайт-одностраничник
Хорошая работа и терпеливые специалисты. Спасибо!
Очень понравилось работать с заказчиком. Побольше бы таких, замечательных заказов. Четкие требования, приятное и конструктивное общение. Всегда на связи, и если что-то не понятно и возникают вопросы, доступно объясняет. Рекомендую работать с данным заказчиком, если он вам предложил работу, не задумываясь соглашайтесь.
Ответный отзыв
mariakom
Мария 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
23 отзыва
$1
10 баллов
11 лет назад
Разработать сайт по образцу
Проект выполнен отлично, не возникло ни единой проблемы или сложности. все мои замечания и просьбы были сразу учтены. понравилось, что во время выполнения проекта мне не потребовалось тратить сове время на долгие объяснения, убеждения и просьбы, как это бывает часто. С Алексеем все четко - кратко рассказала что хочу - через точно обозначенное время получила готовый качественный результат. В качестве бонуса Алексей бесплатно помог с другим сайтом. рекомендую!
Очень понравилось работать с Марией. Побольше бы таких, замечательных заказов. Четкие требования, приятное и конструктивное общение. Всегда на связи, и если что-то не понятно и возникают вопросы, доступно объясняет. Рекомендую работать с данным заказчиком, если Мария вам предлагает работу, не задумываясь соглашайтесь!!! =))
Ответный отзыв
Elena73
Колова 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Создать сайт для молодежного хостела
Выбрали Алексея и его команду Hplus для реализации сатйа для нашего хостела. Сотрудничество прошло на ура, ребята отзывчивые и понимающие. Вчески шли нам на встречу и сделали все чтобы сайт превзошле все наши ожидания. Очень рады были сотрудничать с вашей командой. Быстро, качествено, одним словом здорово!!! Надеемся, продолжать сотрудничество в дальнейшем. Елена