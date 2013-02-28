H plus - web-студия.
Компания «H plus» основана в 2009 г, тремя магистрами - энтузиастами, выпускниками Волгоградского Технического Университета.
В настоящий момент в «H plus» работает 20 собственных специалистов.
Компания ведет разработки в четырех направлениях:
• разработка коммерческих и не коммерческих проектов, начиная от крупных компаний, заканчивая обычными пользователями «H plus DIGITAL»;
• продвижение сайтов «H plus PROMO»;
• техническая поддержка и развитие сайтов «H plus Support.Mediasite»;
• развитие собственных проектов.
Наша компетентность и профессионализм подтверждена независимыми экспертами, дипломами и сертификатами.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Замечания и просьбы выполнены качественно, что самое важное очень быстро. При общении Алексей улавливает все с полу слова, нет необходимости 1000 раз повторять и переповторять. =))) Был очень рад сотрудничеству. Советую всем обращаться к Алексею. Я точно буду в будущем! Спасибо.
$25
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. Очень внимательно выслушали ТЗ. В процессе работы оперативно вносили изменения и правки. В конечном итоге получилось именно то, что и желал. В дальнейшем буду обращаться еще. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с заказчиком. Побольше бы таких, замечательных заказов. Четкие требования, приятное и конструктивное общение. Всегда на связи, и если что-то не понятно и возникают вопросы, доступно объясняет. Рекомендую работать с данным заказчиком, если он вам предложил работу, не задумываясь соглашайтесь. =)
$120
10 баллов
11 лет назад
Хорошая работа и терпеливые специалисты. Спасибо!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с заказчиком. Побольше бы таких, замечательных заказов. Четкие требования, приятное и конструктивное общение. Всегда на связи, и если что-то не понятно и возникают вопросы, доступно объясняет. Рекомендую работать с данным заказчиком, если он вам предложил работу, не задумываясь соглашайтесь.
$1
10 баллов
11 лет назад
Проект выполнен отлично, не возникло ни единой проблемы или сложности. все мои замечания и просьбы были сразу учтены. понравилось, что во время выполнения проекта мне не потребовалось тратить сове время на долгие объяснения, убеждения и просьбы, как это бывает часто. С Алексеем все четко - кратко рассказала что хочу - через точно обозначенное время получила готовый качественный результат. В качестве бонуса Алексей бесплатно помог с другим сайтом. рекомендую!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Марией. Побольше бы таких, замечательных заказов. Четкие требования, приятное и конструктивное общение. Всегда на связи, и если что-то не понятно и возникают вопросы, доступно объясняет. Рекомендую работать с данным заказчиком, если Мария вам предлагает работу, не задумываясь соглашайтесь!!! =))
$400
10 баллов
11 лет назад
Выбрали Алексея и его команду Hplus для реализации сатйа для нашего хостела. Сотрудничество прошло на ура, ребята отзывчивые и понимающие. Вчески шли нам на встречу и сделали все чтобы сайт превзошле все наши ожидания. Очень рады были сотрудничать с вашей командой. Быстро, качествено, одним словом здорово!!! Надеемся, продолжать сотрудничество в дальнейшем. Елена