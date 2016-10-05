hydraconis2

Типичные задачи:
• Исправление ошибок html/css/javascript на страницах сайта
• Копия Лендинга или одностраничного сайта
• Доработка скриптов jQuery
• Оптимизация скорости загрузки сайта
Лендинги:
Копия лендинга: Очистка кода, проверка скриптов сниффером на то, что заявки не уходят никуда налево, настройка форм на почту, текстовая админка, мелкие правки, метрика и цели, пиксель.
Правки на лендинге: Блоки, изображения, скрипты, стили.
Добавление Upsell страницы.
Добавление любых виджетов (онлайн-консультант, таймер, фейковые заказы, комбеккер, анимации).
Реализация отправки сообщений, одновременно на e-mail, вашему боту в Телеграмм, по СМС или же в GOOGLE таблицы;
Интеграция с CRM-системами (Amo CRM, E-AutoPay, Bitrix24, Retailcrm, LeadVertex, LP CRM, Simple CRM);
Оптимизация скорости загрузки лендинга по PageSpeed
Уникализация кода лендинга: Верстки (Удаление meta, сжатие HTML, изменения путей файлов, сжатие стилей и скриптов) и изображений (цветокоррекция и сжатие с потерями). На выходе получается оптимизированный по скорости загрузки лендинг!
Помощь в работе с хостингом и корпоративной почтой.