Завершение верстки + мелкие доделки ( &#8776;1ч рабочего времени)

$20
HTML-версткаЗавершен6 заявок378 просмотров
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Требуется завершить верстку (применить готовые стили) к одной странице + мелкие правки других уже сверстанных страниц (изменение размера/позиции элементов и т.п.)

Шаблонизатор - smarty.

Я ориентируюсь, что одного часа вашего времени хватит для выполнения данных работ - пожалуйста, выставляйте стоимость исходя из этого, чтобы я мог примерно оценить затраты.

В дальнейшем в ЛС обсудим детальнее, при необходимости скорректируем стоимость.

7 лет назад
conroe
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
hydraconis2
Иван 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Выполнил задание быстро и профессионально. Рекомендую.
Хорошо поработали!
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