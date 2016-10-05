Требуется завершить верстку (применить готовые стили) к одной странице + мелкие правки других уже сверстанных страниц (изменение размера/позиции элементов и т.п.)

Шаблонизатор - smarty.

Я ориентируюсь, что одного часа вашего времени хватит для выполнения данных работ - пожалуйста, выставляйте стоимость исходя из этого, чтобы я мог примерно оценить затраты.

В дальнейшем в ЛС обсудим детальнее, при необходимости скорректируем стоимость.