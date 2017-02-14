Нужен кроссбраузерный адаптивный слайдер.

Эффект смены слайдов: Вначале слева направо выезжает картинка, а через секундуплавно появляется блок с текстом. Через 6 секунд весь слайд (картинка и блок с

текстом) должны уехать влево и замениться следующим слайдом.

При наведении курсора на область слайдера смена слайдов должна прекратиться до тех пор, пока не уведем в сторону курсор.

Смена слайдов должна также происходить при нажатии по навигационным квадратикам в нижней левой части слайдера.

Слайдер должен быть зацикленным

Если размер экрана 767 пикселей и меньше

Слайдер должен перестроиться. Картинки должны пропорционально уменьшится и иметь высоту 220 пикселей, а блок с текстом должен иметь просто красный фон и его нужно переместить над картинкой.

Эффект смены слайдов: Картинка и блок с текстов просто слева направо выезжают и через 6 секунд также уезжают и заманиваются другим слайдом.