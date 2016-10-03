Верстка и программирование сайта

4-5 блоков. Верстка, программирование. Вывесить на поддомен. без админки Просьба указать сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разрабатываем дизайн для сайта по услугам защите сел.хоз растений и продажа самих продуктов для защиты.
1) Нужна форма заявки с возможность приложить фото с болеющим растением, чтобы затем с фермером связались и могли сказать сколько будет стоит вылечить растение. (Чтобы была возможность загрузить фото с телефона).
2) Нужно чтобы была возможность покупки товара для обработки болезней.
3) На каком движке лучше делать?
4) Всего страниц будет около 15.
Прошу написать приблизительную стоимость за данную работу. Или цену за 1 страницу...
Заранее благодраю.
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