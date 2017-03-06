Требуется верстка одностраничного сайта. Срочно.

Ув. профессионалы, необходимо сверстать страницу формы оплаты, ...
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Требуется адаптивная верстка одностраничного сайта.
В макете понадобятся знания API Яндекс карт (установка нескольких маркеров, попап при нажатии на каждый из маркеров)
Основные критерии при выборе исполнителя - незанятость по другим проектам, оперативность, обязательная самостоятельная(!) проверка в браузерах IE, Chrome, Mozilla, Opera, Safari.
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