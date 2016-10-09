Вёрстка лендинга

Требуется сверстать два адаптивных лендинговых шаблона для Drupal 7, каждый на 4 разрешения (>1200, 992, 768 и 480). Макеты для всех разрешений в PSD имеются. Также имеется html верстка этих двух страниц в больших разрешениях, которую можно использовать. Превью макетов во ...