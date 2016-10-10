Оптимизация сайта под мобильные устройства

[table]Необходимо создать плагин аналогичный используемому на сайте goo.gl/fWsOQC . Работа по заказу производится только через fairplay. Стоимость обсуждается индивидуально. Срок исполнения до 1 месяца.[/table] Необходимо Добавление комментария исходя из один комментарий – 1 товар вне зависимости от кол-ва блоков заказа. Возможность ...
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Задача : оптимизировать сайт www.bagsbypost.ru под мобильные устройства
Условия: доступы по FTP, к скриптам и т.д. не предоставляются, т.е. все данные необходимо будет брать непосредственно с сайта, оптимизировать CSS и статический HTML, результаты куда-то выкладывать для тестирования.
Оптимизация должна затронуть не только главную страницу, но также поиск, карточку товара, корзину и историю заказов и т.д.
Срок - 1 неделя.
Оплата через безопасную сделку или по факту выполнения работу.
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