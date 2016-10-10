Оптимизация сайта под мобильные устройства

Задача : оптимизировать сайт www.bagsbypost.ru под мобильные устройства

Условия: доступы по FTP, к скриптам и т.д. не предоставляются, т.е. все данные необходимо будет брать непосредственно с сайта, оптимизировать CSS и статический HTML, результаты куда-то выкладывать для тестирования.

Оптимизация должна затронуть не только главную страницу, но также поиск, карточку товара, корзину и историю заказов и т.д.

Срок - 1 неделя.

Оплата через безопасную сделку или по факту выполнения работу.