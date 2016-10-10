Оптимизация сайта под мобильные устройства

HTML-версткаЗавершен7 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача : оптимизировать сайт www.bagsbypost.ru под мобильные устройства

Условия: доступы по FTP, к скриптам и т.д. не предоставляются, т.е. все данные необходимо будет брать непосредственно с сайта, оптимизировать CSS и статический HTML, результаты куда-то выкладывать для тестирования.

Оптимизация должна затронуть не только главную страницу, но также поиск, карточку товара, корзину и историю заказов и т.д.

Срок - 1 неделя.

Оплата через безопасную сделку или по факту выполнения работу.

7 лет назад
4bondarenko
Алексей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
sha9
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$70
5 дней
Работу сделали в гораздо большем объеме, чем изначально планировали. Вместо небольших доработок мобильной версии исправили большую часть проблем с версткой на сайте + сделали качественный мобильный вид. Артем - ответственный и очень терпеливый человек, который с пониманием отнёсся к нашим заморочкам. Например, мы отказались давать доступ по FTP из соображений безопасности. Всё было сделано качественно и в срок. Обязательно обратимся еще при необходимости. Рекомендуем!
Все хорошо , рекомендую
  • Похожие заказы

  • Разработка плагина для woocommerce

    [table]Необходимо создать плагин аналогичный используемому на сайте goo.gl/fWsOQC .  Работа по заказу производится только через fairplay. Стоимость обсуждается индивидуально. Срок исполнения до 1 месяца.[/table] Необходимо Добавление комментария исходя из один комментарий – 1 товар вне зависимости от кол-ва блоков заказа. Возможность ...

    WooCommerce
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Плавающая кнопка звонка на веб сайт

    Необходимо проделать следующую работу: 1. Разместить кнопку звонка (хотелось бы такую как на сайте [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.sz-rasskazovo.ru]www.sz-rasskazovo.ru[/url] интерактивная с двигающимся элементом)  2. Кнопка звонка должна быть размещена в правом верхнем углу нашего сайта и отображаться на всех страницах сайта   3. Кнопка оптимизирована ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести изменения в верстку (поехала шапка)

    Здравствуйте, после обновления системы поехала верстка шапки, какой то новый див перекрывает форматирование : съехали лого, надпись под лого, строка поиска, и следом горизонтальная менюшка.  Нужно чтобы было как на картинке (там лого старое), плюс изменить одну ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочно! эксперт бутстрап и магнифик попап.

    Всем привет, Нужно сделать меню на мобильном как в примере: http://sandbox.myfestivedubai.com/en/home/ используя css &amp; bootstrap/ При клике на кнопку воспроизводится видео, нужно сделать его на весь экран, как в примере: http://sandbox.myfestivedubai.com/en/home/ бюджет не большой, но и работы мало. Подробности исполнителю. Оплата Приват24. или ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка сайта с PSD макета

    $31

    Нужно сверстать лендинг из файла *psd  Оплата 2000р Обязательные требования: -Адаптивная верстка под любые устройства  -Обработка формы обратной связи с отправлением информации на Email  -Установка кодов Yandex Metrika и Google Analytics с настройкой целей  -Интеграция с CRM (вставить простой скрипт от ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта с PSD макета

    $47

    Нужно сверстать лендинг из файла *psd  Оплата 2000р Обязательные требования: -Адаптивная верстка под любые устройства  -Обработка формы обратной связи с отправлением информации на Email  -Установка кодов Yandex Metrika и Google Analytics с настройкой целей  -Интеграция с CRM (вставить простой скрипт от ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптировать сайт по Bootstrap

    Fдаптировать сайт (http://www.remont-expert.kz/)под все возможные мобильный устройства с помощью фреймворка Bootstrap. При этом сохраняя все стили и функции элементов сайта. Кидайте свои предложения обсудим и при необходимости выйду с вами на связь.

    Bootstrap
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад