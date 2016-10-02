Срочно! эксперт бутстрап и магнифик попап.

Всем привет,

Нужно сделать меню на мобильном как в примере: http://sandbox.myfestivedubai.com/en/home/

используя css & bootstrap/

При клике на кнопку воспроизводится видео, нужно сделать его на весь экран, как в примере: http://sandbox.myfestivedubai.com/en/home/

бюджет не большой, но и работы мало.

Подробности исполнителю.

Оплата Приват24. или скрилл

Всем спасибо.