Сделать сайт адаптивным

HTML-версткаЗакрыт12 заявок291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется доска объявлений на скрипте http://sale.qpl.ru.

По проверке скорости сайта https://developers.google.com/speed/pagespeed выдает данные: 58/100 с компьютера, 46/100 из мобильной версии. 

Нужно сделать сайт адаптивным под все устройства и исправить скорость.

Адрес сайта прикрепляю в документе.

Сразу предлагать примерные сроки и цену.

7 лет назад
Neora272
33 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад