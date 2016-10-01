Верстка сайтов с PSD макетов

$95
HTML-версткаЗакрыт7 заявок290 просмотров
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Нужно сверстать 3 лендинга из файлов *psd (два прикреплены, третий в работе)

Оплата по 2000р за каждый

Обязательные требования:-Адаптивная верстка под любые устройства 

-Обработка формы обратной связи с отправлением информации на Email 

-Установка кодов Yandex Metrika и Google Analytics 

-Интеграция с CRM (Битрик24 или Мегаплан) 

-Семантическая разметка 

-Автозамена текста и картинок в зависимости от запроса поисковых систем 

-Высокая скорость загрузки страницы 

- Вёрстка не должна ломаться: 

• При добавлении в элементы большего количества текста. 

• При использовании картинок с неподходящими размерами. 

• Текст не должен выпадать из объектов. 

• Переполнение контентными блоками не приводит к нарушению сетки.

-Установка сайтов на домен

7 лет назад
remzona
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад