В проект TeachMePlease требуется верстальщик

Сверстать адаптивно несколько страниц сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В новый проект срочно требуется опытный верстальщик! Желательно со знанием Ruby on Rails.
Задачи срочные по верстке проекта, адаптив.
Оплата официально по договору с уплатой нами 13% налога.
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