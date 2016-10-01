В проект TeachMePlease требуется верстальщик

HTML-версткаЗакрыт6 заявок229 просмотров
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В новый проект срочно требуется опытный верстальщик! Желательно со знанием Ruby on Rails.

  Задачи срочные по верстке проекта, адаптив. 

  Оплата  официально по договору с уплатой нами 13% налога. 

   

7 лет назад
TeachMePlease
Илья 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад