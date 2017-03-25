Сверстать по макету PSD DLE шаблон с мобильной версией.

Нужно сверстать 3 лендинга из файлов *psd (два прикреплены, третий в работе) Оплата по 2000р за каждый Обязательные требования:-Адаптивная верстка под любые устройства -Обработка формы обратной связи с отправлением информации на Email -Установка кодов Yandex Metrika и Google Analytics -Интеграция ...