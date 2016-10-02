Нужно сверстать лендинг из файла *psd Оплата 2000р Обязательные требования: -Адаптивная верстка под любые устройства -Обработка формы обратной связи с отправлением информации на Email -Установка кодов Yandex Metrika и Google Analytics с настройкой целей -Интеграция с CRM (вставить простой скрипт от ...
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Срочная правка верстки. Для тех, кто свободен. ТЗ кандидатам.
Работы немного.
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