Плавающая кнопка звонка на веб сайт

HTML-версткаЗакрыт4 заявки380 просмотров
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Необходимо проделать следующую работу:

1. Разместить кнопку звонка (хотелось бы такую как на сайте www.sz-rasskazovo.ru интерактивная с двигающимся элементом) 

2. Кнопка звонка должна быть размещена в правом верхнем углу нашего сайта и отображаться на всех страницах сайта  

3. Кнопка оптимизирована под все девайсы – тел, планшет, десктоп. На тел набираться сразу как номер, на планшете и десктопе с окном "мы вам перезвоним и.т.д.) 

4. Добавить кнопку "специальное предложение" (пример в приложении) рядом с кнопкой звонка (тоже должно отображаться на всех страницах) 

5. при нажатии на кнопку спец предложения должна открываться доп. страница (страницу добавить, но оставить пустой, мы сами внесем контент позже) 

7 лет назад
guest_14754282918408
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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