Плавающая кнопка звонка на веб сайт

Здравствуйте, после обновления системы поехала верстка шапки, какой то новый див перекрывает форматирование : съехали лого, надпись под лого, строка поиска, и следом горизонтальная менюшка. Нужно чтобы было как на картинке (там лого старое), плюс изменить одну ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо проделать следующую работу:
1. Разместить кнопку звонка (хотелось бы такую как на сайте www.sz-rasskazovo.ru интерактивная с двигающимся элементом)
2. Кнопка звонка должна быть размещена в правом верхнем углу нашего сайта и отображаться на всех страницах сайта
3. Кнопка оптимизирована под все девайсы – тел, планшет, десктоп. На тел набираться сразу как номер, на планшете и десктопе с окном "мы вам перезвоним и.т.д.)
4. Добавить кнопку "специальное предложение" (пример в приложении) рядом с кнопкой звонка (тоже должно отображаться на всех страницах)
5. при нажатии на кнопку спец предложения должна открываться доп. страница (страницу добавить, но оставить пустой, мы сами внесем контент позже)
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