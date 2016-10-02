Разработка плагина для woocommerce

HTML-версткаЗакрыт1 заявка148 просмотров
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[table]Необходимо создать плагин аналогичный используемому на сайте goo.gl/fWsOQC

Работа по заказу производится только через fairplay.

Стоимость обсуждается индивидуально.

Срок исполнения до 1 месяца.[/table]

Необходимо

Добавление комментария исходя из один комментарий – 1 товар вне зависимости от кол-ва блоков заказа.

Возможность дублирования блока заказа в одной карточке товара (оригинал: Add line of text)

Вывод текста графически:

Вывод текста с заданным ниже шрифтом, текстом и цветом, если в данной карточке товара предполагается его выбор.

Если поле текст пусто , то с помощью заполнителя в поле ввода должно появляться изображение «введите текст» черного цвета.

Если текст будет упираться в границы окна размер шрифта должен становиться меньше и появляться кнопка «увеличить изображение»

Поле ввода текста:

Поле ввода пользовательского текста. Из этого поля берем текст для формирования изображения. Если поле текст пусто , то с помощью заполнителя используем «введите текст»

Выбор шрифта:

Выводится изображением с названием шрифта(не файла) , а так же iframe с заполнителем если не введен текст или указанным текстов в поле ввода

Выбор цвета:

Неограниченное число полей для вывода цвета, а так же возможность установить добавочную стоимость за цвет. В админке это должно выглядеть как цвет|hex|доплата(если пусто, то без доплаты, если нет, то в % применимо к каждому блоку заказа).

iframe с выводом сетки цветов указанных в админке

Вариативные параметры:

К ним просто добавляем «i» и выводим iframe с описанием к параметрам применимым к данной группе товаров.

Вывод ориентировочной ширины:

Должно учитываться, что при вводе длинного текста в окне просмотра он будет в две строки.

Возможность добавления доп выпадающих меню с коэф изменяющим итоговую стоимость блока, а так же iframe с выводом необходимой информации.

Возможность ввода комментария с заголовком только для данного товара, в этом случае комментарий указанный в самом начале убирается.

В ссылке на товар должна быть возможность указать параметры для заполнения блока с информацией о заказе (текст, шрифт и тд) При этом товар должен быть доступен и по стандартной ссылке. «?text=BOO&font=Postino&height=7%20inch&thickness=3%2F8%20inch&item_image=0%2F011%2F41011%2FLighted-BOO-No-Holes.jpg&utm_source=Community&utm_medium=Blog&utm_campaign=lighted_halloween_letters_boo»

В iframe для пунктов шрифт, цвет должна быть возможность выбрать пункт напрямую из окна с простановкой значения в выпадающий список.

В итоге должен быть расчет стоимости заказа по формуле «кол-во символов»*«стоимость вариации»*/+ “доп коэффициенты описанные ранее».

Плагин не должен блокировать работу других плагинов передающих информацию в корзину.

Оформление продукта и корзины схожим образом. 

WooCommerce
7 лет назад
macstuff
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
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