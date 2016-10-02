Разработка плагина для woocommerce

Необходимо проделать следующую работу: 1. Разместить кнопку звонка (хотелось бы такую как на сайте [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.sz-rasskazovo.ru]www.sz-rasskazovo.ru[/url] интерактивная с двигающимся элементом) 2. Кнопка звонка должна быть размещена в правом верхнем углу нашего сайта и отображаться на всех страницах сайта 3. Кнопка оптимизирована ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]Необходимо создать плагин аналогичный используемому на сайте goo.gl/fWsOQC .
Работа по заказу производится только через fairplay.
Стоимость обсуждается индивидуально.
Срок исполнения до 1 месяца.[/table]
Необходимо
Добавление комментария исходя из один комментарий – 1 товар вне зависимости от кол-ва блоков заказа.
Возможность дублирования блока заказа в одной карточке товара (оригинал: Add line of text)
Вывод текста графически:
Вывод текста с заданным ниже шрифтом, текстом и цветом, если в данной карточке товара предполагается его выбор.
Если поле текст пусто , то с помощью заполнителя в поле ввода должно появляться изображение «введите текст» черного цвета.
Если текст будет упираться в границы окна размер шрифта должен становиться меньше и появляться кнопка «увеличить изображение»
Поле ввода текста:
Поле ввода пользовательского текста. Из этого поля берем текст для формирования изображения. Если поле текст пусто , то с помощью заполнителя используем «введите текст»
Выбор шрифта:
Выводится изображением с названием шрифта(не файла) , а так же iframe с заполнителем если не введен текст или указанным текстов в поле ввода
Выбор цвета:
Неограниченное число полей для вывода цвета, а так же возможность установить добавочную стоимость за цвет. В админке это должно выглядеть как цвет|hex|доплата(если пусто, то без доплаты, если нет, то в % применимо к каждому блоку заказа).
iframe с выводом сетки цветов указанных в админке
Вариативные параметры:
К ним просто добавляем «i» и выводим iframe с описанием к параметрам применимым к данной группе товаров.
Вывод ориентировочной ширины:
Должно учитываться, что при вводе длинного текста в окне просмотра он будет в две строки.
Возможность добавления доп выпадающих меню с коэф изменяющим итоговую стоимость блока, а так же iframe с выводом необходимой информации.
Возможность ввода комментария с заголовком только для данного товара, в этом случае комментарий указанный в самом начале убирается.
В ссылке на товар должна быть возможность указать параметры для заполнения блока с информацией о заказе (текст, шрифт и тд) При этом товар должен быть доступен и по стандартной ссылке. «?text=BOO&font=Postino&height=7%20inch&thickness=3%2F8%20inch&item_image=0%2F011%2F41011%2FLighted-BOO-No-Holes.jpg&utm_source=Community&utm_medium=Blog&utm_campaign=lighted_halloween_letters_boo»
В iframe для пунктов шрифт, цвет должна быть возможность выбрать пункт напрямую из окна с простановкой значения в выпадающий список.
В итоге должен быть расчет стоимости заказа по формуле «кол-во символов»*«стоимость вариации»*/+ “доп коэффициенты описанные ранее».
Плагин не должен блокировать работу других плагинов передающих информацию в корзину.
Оформление продукта и корзины схожим образом.
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