Переделать верстку сайта в HTML5

Всем привет, Нужно сделать меню на мобильном как в примере: http://sandbox.myfestivedubai.com/en/home/ используя css & bootstrap/ При клике на кнопку воспроизводится видео, нужно сделать его на весь экран, как в примере: http://sandbox.myfestivedubai.com/en/home/ бюджет не большой, но и работы мало. Подробности исполнителю. Оплата Приват24. или ...